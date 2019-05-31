В Пошехонье Ярославской области сгорел бывший купеческий дом

Пошехонье, Ярославская область, , 15:41 — REGNUM В городе Пошехонье Ярославской области 30 мая сгорел двухэтажный деревянный дом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Бывший жилой дом был расселен и никем не использовался. Сообщение о пожаре поступило в 14 часов 46 минут. Пожар был потушен в 16.40, здание выгорело полностью.

Люди в результате не пострадали. Дом был построен во второй половине XIX века купцом Воронцовым, о чем свидетельствовала табличка на фасаде. По некоторым данным, он являлся объектом культурного наследия местного значения. Местные жители в социальных сетях высказывают предположения, что дом могли поджечь для освобождения земельного участка под новое строительство.