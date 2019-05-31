Командование ВСУ отправляет солдат-«срочников» воевать в Донбасс — Басурин

Донецк, , 16:32 — REGNUM В связи с нехваткой желающих заключать контракт с ВСУ, в Донбасс отправляют солдат срочной службы, заявил 31 мая во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Вопреки своим обещаниям, а также заявлению президента Украины об отправке в зону конфликта только военнослужащих по контракту, мы по-прежнему фиксируем присутствие военнослужащих срочной службы почти во всех подразделениях на передовой», — рассказал он.

В 137 батальоне 35-й бригады ВСУ проходят службу около 120 солдат срочной службы, отметил Басурин.

Для сокрытия факта прохождения службы в зоне вооружённого конфликта с них берут расписку о неразглашении. Солдат лишают возможности звонить родственникам, либо разрешают телефонные разговоры, но только в присутствии командира подразделения.

«Кроме того, отдано указание командирам войсковых частей принять все возможные меры для принуждения военнослужащих, проходящих службу по призыву, к заключению контрактов», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове пытались насильно призвать в ВСУ жителя Алчевска, но после шести дней содержания на призывном пункте ему удалось сбежать от боевиков и вернуться домой, в ЛНР.

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