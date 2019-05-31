В Цюрихе злоумышленник застрелил двух заложниц

Цюрих, Швейцария, , 15:28 — REGNUM Ранним утром 31 мая в полицию Цюриха (Швейцария) поступило сообщение о захвате заложников в жилом доме на окраине города. Полицейская операция завершилась гибелью злоумышленника и двух женщин, передает немецкий канал n-tv.

Полиция оцепила здание и в течение трех часов вела переговоры с 60-летним мужчиной, захватившим двух женщин 34 и 38 лет. Преступник согласился сдаться и впустить полицейских в дом. Но когда спецназ приблизился к двери, внутри раздались выстрелы — мужчина расправился с женщинами и покончил собой. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались.

По данным полиции, погибший злоумышленник — гражданин Швейцарии. Гражданство заложниц выясняется.