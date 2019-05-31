Украинские радикалы захватили здание детсада в Мариуполе — Басурин

Донецк, 31 мая 2019, 15:19 — REGNUM Боевики неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили здание детского сада в Мариуполе, заявил 31 мая во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Неонацисты выгнали работников и воспитанников детского сада «Бибигон», а сами заняли здание, сделав из него свою базу.
«Возмущённые действиями украинских боевиков местные жители обратились к командующему карательной операции Сырскому для решения проблемы, но никаких действий по прекращению произвола не последовало», — рассказал он.
Басурин отметил, что жители Мариуполя обратились к президенту Украины в надежде на то, что здание всё же будет возвращено детскому дошкольному учреждению.
Как сообщало, ранее над позициями «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе был замечен флаг вооружённых сил Третьего рейха.
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