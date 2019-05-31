Ульяновского адвоката подозревают в разврате детей через соцсети

Ульяновск, , 15:13 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении одного из адвокатов, которого подозревают в переписке на сексуальные темы с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствие полагает, что с 2017 года обвиняемый, «в одной из ведущих социальных сетей, вел переписку на сексуальные темы циничного характера с рядом малолетних жительниц города Ульяновска».

"Собрана достаточная доказательственная база виновности адвоката в предъявленном ему обвинении, он задержан, ряд несовершеннолетних признаны по делу потерпевшими», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины, который является адвокатом, возбуждено уголовное дело о преступлениях, предусмотренных п. «б» части четвертой ст. 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении двух и более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении 45-летнего директора одной из коммерческих организаций Чебоксар, которого подозревают в развратных действиях. Следствие полагает, что злоумышленник зарегистрировал в двух популярных социальных сетях четыре аккаунта под видом несовершеннолетнего, где знакомился с детьми в возрасте 10−12 лет. Согласно материалам дела, он вёл с ними переписку на сексуальные темы, «вызывая нездоровый интерес и побуждая присылать свои фотографии интимного характера, что те и делали». Также он отправлял четырем детям порнографические фотографии. Жертвами стали восемь детей из разных регионов: Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Югры, Хакасии.

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