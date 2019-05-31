На Филиппинах зафиксирован толчок магнитудой 6,4

Манила, , 14:42 — REGNUM Подземный толчок магнитудой 6,4 зафиксирован 31 мая неподалеку от филиппинского острова Минданао. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился на 150 км юго-восточнее города Давао, в котором проживают более 1,2 млн человек. Очаг залегал в 82 км от поверхности.

Данных о пострадавших или разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Остров Минданао — второй по размерам в составе Филиппинского архипелага. Всё население острова составляет 22 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 6,3. Толчок привел к разрушениям, погибли 11 человек, еще десятки получили ранения или пропали без вести.

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