В Красноярске нашли вандалов, разрисовавших сотню зданий в центре города

Красноярск, , 14:33 — REGNUM В Красноярске найдены злоумышленники, разрисовавшие центр города. Как сообщили ИА REGNUM 31 мая в мэрии, пострадали более 100 зданий.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в центре города разрисовали аэрозольной краской декоративные бордюры и фасады зданий. Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей Красноярска. Одного из них доставили в полицию для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Суд Центрального района приговорил вандала к семи суткам ареста. В отношении еще двух человек продолжается административное производство.

Ситуацию прокомментировал руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский. По его словам, такое отношение к городу недопустимо.

«Подобные акты вандализма должны строго наказываться», — отметил Войцеховский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии разыскивают вандалов, разрушивших древний курган. Уничтожено больше половины площади конструкции, которая возводилась, по примерным подсчетам специалистов, еще в 5−4 веках до нашей эры.

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