Продукты Всемирной продовольственной программы были заражены — доклад

Кампала, , 14:23 — REGNUM Всемирная продовольственная программа поставила в Уганду зараженные продукты, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на данные предварительного исследования.

Тесты, проведенные на образцах продуктов, доставленных Всемирной продовольственной программой в Уганду, а также на анализах пострадавших от массового отравления жителей страны, подтвердили наличие в исследуемых образцах грибков, плесени, бактериального загрязнения и афлатоксина, который предположительно вызывает раковые опухоли.

По информации издания, исследование было проведено по инициативе властей после случая массового пищевого отравления в регионе Кармоджа. Инцидент произошел в марте 2019 года. После употребления в пищу муки, доставленной Всемирной продовольственной программой, 296 человек были госпитализированы с симптомами тяжёлой интоксикации, ещё четверо человек из округов Напак и Амудат погибли.

Министр здравоохранения Джейн Рут Аценг заявила, что независимые лабораторные исследования были проведены в Национальном бюро стандартов Уганды, в государственной аналитической лаборатории (Wandegeya), в Главной лаборатории министерства здравоохранения (CPHL), в лаборатории Intertek Testing Services в Момбасе, а также в Йоханнесбурге.

Тесты также проводило Продовольственное и фармацевтическое управление США (FDA).

Несмотря на полученные данные исследования, власти Уганды разрешили Всемирной продовольственной программе продолжить поставки злаковых после того, как последнее исследование FDA выявило безопасность для потребителей всех поставляемых круп, кроме тех, которые были доставлены из Турции.