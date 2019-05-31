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Названа возможная причина аварийной посадки самолёта в Калмыкии

Происшествия

Его конструкция была переоборудована кустарным способом

Элиста, 31 мая 2019, 14:23 — REGNUM  По предварительным данным, причиной аварийной посадки легкомоторного транспортного средства в Калмыкии могла стать техническая неисправность. Об этом 31 мая на пресс-конференции заявил руководитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ Максим Ткаченко.

По словам Ткаченко, конструкция самолёта была переоборудована кустарным способом для орошения полей химическими удобрениями.

«Данный самолёт иностранного производства был кустарным способом переоборудован для орошения полей химудобрениями, летчики не имели соответствующих прав на управление данным летательным аппаратом,» — сообщил глава Южного следственного управления.

Он добавил, что воздушное судно не было поставлено на регистрационный учет.

Напомним, 28 мая 2019 года в Приютненском районе Калмыкии при жёсткой посадке легкомоторного самолета летчик и его помощник получили травмы.

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Авиапроисшествия
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