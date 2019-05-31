В Польше потерпел крушение легкомоторный самолет времен войны

Варшава, , 14:11 — REGNUM На юге Польши потерпел крушение легкомоторный самолет времен Второй мировой войны, в результате происшествия погиб пилот, передает RFM FM.

Отмечается, что воздушное судно разбилось в лесу недалеко от города Клобуцк, пилот погиб на месте ЧП. Уточняется, что самолет принадлежит частному музею. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Краснодарском крае разбился частный легкомоторный самолет. В результате аварии травмы получил пилот, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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