В сети появилось видео извергающегося в Италии вулкана Этна

Палермо, Италия, , 13:52 — REGNUM На итальянском острове Сицилия активизировался крупнейший действующий вулкан Европы — Этна, видео извержения опубликовало 31 мая RT на своем YouTube-канале.

Отмечается, что из двух разломов на высоте более 3 км вытекает раскаленная лава, однако, как уверяют вулканологи, извержение не представляет опасности для жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в населенных пунктах на склонах вулкана Этна превышен безопасный уровень концентрации радиоактивного газа радона. Ученые отмечают, что радон не обладает ни цветом, ни вкусом, ни запахом, но может провоцировать развитие опухолей.

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