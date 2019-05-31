В министерстве природных ресурсов Алтайского края изымают документы

Барнаул, , 13:51 — REGNUM Управление ФСБ России по Алтайскому краю провело сегодня, 31 мая, изъятие документов в министерстве природных ресурсов и экологии региона и подведомственных ему учреждениях. Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, мероприятие было проведено на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений лесного законодательства в лесах Алтайского края.

В ходе совместной проверки Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы безопасности РФ выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории Алтайского края. Изъятые документы могут иметь доказательственное значение, подчеркнули в Рослесхозе. В настоящее время проверка продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.