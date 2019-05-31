Пятница, 31 Мая 2019 года
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Слова представителя МАК о катастрофе SSJ-100: очередной «хайп»

Происшествия

Частное мнение, не подкреплённое официальными данными

Москва, 31 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Так называемое «заявление МАК», создавшее очередной «хайп» в прессе и вызвавшее возмущение «Аэрофлота», — это не официальная позиция МАК, а пока лишь частное мнение одного из экспертов о причинах авиакатастрофы SSJ-100 в кулуарах форума «Безопасность на транспорте», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Официальное заключение МАК будет опубликовано 5 июня. Причиной катастрофы пассажирского самолета в аэропорту «Шереметьево» мог быть целый комплекс причин и сочетание нескольких факторов — и молния, и конструктивные особенности самолета, и отказ автоматики, и недостаток опыта пилотов по ручному управлению посадкой в экстремальной ситуации, и недочеты в координации диспетчерских и спасательных служб.

«Сказать «из-за грубых приземлений» — сказать очевидное, для этого не обязательно быть экспертом. Это все равно, что ничего не сказать. Поэтому нужно дождаться официальных результатов расследования», — считает эксперт.

Подробнее: МАК отреагировал на публикации в СМИ о катастрофе SSJ-100

Как сообщало ИА REGNUM, в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) назвали предварительные причины катастрофы самолёта SSJ-100. При этом в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что заключения о причинах катастрофы недопустимы, пока следствие по делу не завершено.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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