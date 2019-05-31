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В Каталонии на химическом предприятии произошел выброс аммиака, есть жертвы

Происшествия

Один рабочий погиб, другой находится в критическом состоянии

Таррагона, Испания, 31 мая 2019, 13:09 — REGNUM  В испанском городе Таррагона (Каталония) на заводе Carburos Metálicos на нефтехимическом полигоне произошел выброс аммиака. В результате один рабочий погиб, еще один госпитализирован в критическом состоянии.

Авария произошла 31 мая около 9 часов утра по местному времени. Аварийно-спасательные службы призвали местных жителей не приближаться к месту происшествия. Позже группа экологического контроля каталонского департамента окружающей среды заявила, что опасности за пределами территории предприятия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в пригороде Чикаго (США) произошла утечка аммиака из цистерны, перевозимой трактором. Пострадали более 30 человек.

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Утечки и разливы химических веществ
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