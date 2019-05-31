Пятница, 31 Мая 2019 года
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Беспилотный поезд в метро Сиднея сломался в первую же неделю

Происшествия

Поезд потерял связь с системой и застрял в тоннеле между станциями метро

Сидней, Австралия, 31 мая 2019, 13:02 — REGNUM  Беспилотный поезд в сиднейском метро сломался в первую неделю эксплуатации. Об этом сообщает австралийское подразделение информационного агентства The Guardian. По словам представителей сиднейского метрополитена, поезд потерял связь с системой и остановился посреди тоннеля.

Через некоторое время система возобновила свою работу, и пассажиры были доставлены до следующей станции. Как сообщается, беспилотный поезд был отправлен в депо для проверки и диагностики поломки.

Представители метрополитена рассказали, что в результате неисправности поезда возникли задержки, но достаточно быстро сообщение было налажено. Между тем, пассажиры уже крайне скептически относятся к беспилотным поездам.

Линия с беспилотными поездами была открыта совсем недавно и перевозит ежедневно 140 000 человек. Более 8000 человек работали над этим проектом стоимостью 7,3 миллиарда долларов. Уже сейчас ведутся работы по продлению ветки, и использование беспилотных поездов оказалось под вопросом.

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Зарубежная хроника
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