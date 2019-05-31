В Ярославской области на ребенка упала плита воинского мемориала

Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 11:53 — REGNUM 30 мая в Гаврилов-Яме Ярославской области на девятилетнего мальчика упала мемориальная плита с памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

«В результате происшествия ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Мемориал находится в центре города. Как рассказал порталу YarNews глава Гаврилов-Ямского района, мальчик гулял без родителей.

«Группа подростков гуляла. Мальчик попытался залезть на гранитную плиту высотой около 1,7 метра. Часть облицовочной плитки обвалилась. Ребенок упал. Сейчас этим происшествием занимаются правоохранительные органы», — рассказал YarNews глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

Врачи перевезли мальчика в Ярославль, сейчас ребенок находится в коме.

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