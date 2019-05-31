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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 тыс. га

Происшествия

Очаги возгораний зафиксированы в 11 районах

Красноярск, 31 мая 2019, 11:48 — REGNUM  В Красноярском крае на утро 31 мая на территории гослесфонда был зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 1100 га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в 11 районах.

При этом в министерстве утверждают, что угрозы населённым пунктам нет. В тушении задействованы более 280 человек и 47 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае потушили 15 лесных пожаров в 12 районах. Площадь не уточняется. В тушении принимали участие более 430 человек, 73 единицы техники, 20 воздушных судов. Предварительные причины возгораний — переход огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12:00 (местное время) 30 мая в Красноярске действовало 12 лесных пожаров на площади 213 га. Очаги возгораний были зафиксированы в восьми районах.

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Лесные пожары — 2019
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