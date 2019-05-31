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Приток инвестиций на Украину упал в 24 раза — Госстат

Происшествия

Больше всего инвестировали в финансы и страхование

Киев, 31 мая 2019, 11:44 — REGNUM  В первом квартале 2109 года прирост прямых инвестиций в украинскую экономику составил $45,5 млн, что более чем в 24 раза меньше, чем в первом квартале 2018 года, сказано в отчёте, опубликованном на сайте Госстата Украины.

По состоянию на 1 апреля 2019 года прямые инвестиции в акционерный капитал украинских компаний составили $32,92 млрд, что больше на $45,5 млн, чем в январе 2019 года. В то же время разница между апрельскими и январскими инвестициями в 2018 году составила $1,15 млрд, то есть более чем в 24 раза больше.

Наиболее популярными отраслями для инвестирования стали финансовая и страховая деятельность (55,5%), промышленность (20,8%), торговля и ремонт автотранспорта (8,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины заявил, что экономический курс страны приближает её к катастрофе.

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Социально-экономический кризис на Украине
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