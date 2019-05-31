В Зауралье из-за неисправной электропроводки погибла девочка

р-н Мишкинский, Курганская область, , 11:36 — REGNUM В Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели четырёхлетней девочки. Ребёнок задохнулся угарным газом при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Трагедия произошла вечером 29 мая 2019 года в одном из частных домов по ул. Труда в рабочем поселке Мишкино. В момент возгорания в доме находились двое малолетних детей. Девочка погибла, её старшему брату удалось спастись.

Предварительно известно, что дети на момент возгорания находились в доме одни. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.

По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Курганской области 27 и 29 января 2019 года при пожарах погибли шестеро детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Деревня спивается»: в Зауралье ищут причины гибели детей в пожарах