Пятница, 31 Мая 2019 года
11:36:19 МСК

В Зауралье из-за неисправной электропроводки погибла девочка

Происшествия

По данному факту следственными органами проводится проверка

р-н Мишкинский, Курганская область, 31 мая 2019, 11:36 — REGNUM  В Курганской области устанавливаются обстоятельства гибели четырёхлетней девочки. Ребёнок задохнулся угарным газом при пожаре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Трагедия произошла вечером 29 мая 2019 года в одном из частных домов по ул. Труда в рабочем поселке Мишкино. В момент возгорания в доме находились двое малолетних детей. Девочка погибла, её старшему брату удалось спастись.

Предварительно известно, что дети на момент возгорания находились в доме одни. Причиной пожара стала неисправность электропроводки.

По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Курганской области 27 и 29 января 2019 года при пожарах погибли шестеро детей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Деревня спивается»: в Зауралье ищут причины гибели детей в пожарах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить