В Хакасии потушили пожар в труднодоступной тайге

Абакан, , 11:29 — REGNUM Лесники потушили пожар в труднодоступной тайге в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 31 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Уточняется, что в Балыксинском лесничестве от огня пострадало пять гектаров леса. Возгорание, обнаруженное во время авиапатрулирования, распространилось в непроходимую тайгу от железной дороги.

Работники лесного хозяйства боролись с пожаром в течение суток. Работу осложняло то, что очаг возник на крутом склоне. Пожарной технике было сложно попасть на место возгорания из-за скопления на территории валежника, ветровала и пней. Огнеборцам пришлось расчищать подъездные пути бензопилами.

Всего с огнём боролись 14 человек с использованием трёх единиц техники. Ликвидации пожара также мешала ветреная погода.

В министерстве напомнили, что всего с начала пожароопасного периода в Хакасии произошло 23 пожара на площади около 400 гектаров. Основная причина возгораний в лесу — неосторожное обращение с огнём и палы травы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта 2019 года действовал особый противопожарный режим. Он был снят 25 мая в связи с улучшением пожарной обстановки в республике.

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