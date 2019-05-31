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ДНР: ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Пострадали два человека

Донецк, 31 мая 2019, 11:22 — REGNUM  За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 406 единиц боеприпасов в ходе 22 обстрелов, сообщили 31 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили 14 мин калибра 120 мм, 20 мин калибра 82 мм, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР), зенитные установки, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы взрывы 12 мин калибра 120 мм, трёх мин калибра 82 мм, а также гранат, выпущенных из АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Зайцево, Доломитное, Озеряновка, Донецкий аэропорт («Вольво-центр»), Васильевка, Минеральное, Спартак, Весёлое, Докучаевск, Дзержинское, Ленинское, Новая Таврия», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения подучил один жилой дом в Донецке, а также были ранены мирный житель Донецка и восьмилетний ребёнок.

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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 107 единиц боеприпасов, повредив очистные сооружения посёлка Гольмовский.

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