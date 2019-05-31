Администрацию курганского села злоумышленник оставил без батарей

р-н Шумихинский, Курганская область, , 11:04 — REGNUM Из администрации Шумихинского района Курганской области украли четыре радиатора отопления. Задержан подозреваемый в хищении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Зауралью.

Установлено, что злоумышленник срезал и вывез радиаторы, воспользовавшись неисправностью замка входной двери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 22-летний местный безработный житель. Похищенные радиаторы он сдал в пункт приёма металлолома. Получив за украденные батареи две тысячи рублей, он потратил их на собственные нужны.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.