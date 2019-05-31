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В калужском СИЗО осуждённый утопил сокамерника в тазу

Происшествия

Убийца и жертва находились в состоянии сильного наркотического опьянения

В калужском СИЗО осуждённый утопил сокамерника в тазу
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru

Калуга, 31 мая 2019, 10:58 — REGNUM  В Калуге к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима приговорён житель Санкт-Петербурга за убийство сокамерника в следственном изоляторе. Об этом 31 мая сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Судом установлено, что два арестованных содержались в калужском СИЗО №1. Оба находились в одной камере в состоянии сильного наркотического опьянения.

«В ходе конфликта 31-летний осужденный, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество, избил сокамерника и утопил его в тазу. Погибший был помещён в СИЗО за наркотическое преступление», — сказала Лилия Мошкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе заключенный СИЗО убил сотрудницу изолятора и расчленив её тело. Останки и вещи женщины убийца спрятал в мусорном баке. В течение месяца в этом следственном изоляторе произошло четыре убийства.

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Происшествия в местах лишения свободы
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