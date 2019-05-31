Будапешт, , 10:34 — REGNUM В Венгрии выписали из больницы шестерых пострадавших при крушении катера на реке Дунай в Будапеште, передает телеканал M1.

В настоящее время в больнице находится один пострадавший, у него сломано ребро.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая в Венгрии в результате столкновения двух судов погибли семь человек, все они граждане Южной Кореи. Еще семь человек спаслись, пропавшим без вести числится 21 пассажир.

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