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В Венгрии выписали из больницы шестерых пострадавших при крушении катера

Происшествия

В настоящее время в больнице находится один пострадавший

Будапешт, 31 мая 2019, 10:34 — REGNUM  В Венгрии выписали из больницы шестерых пострадавших при крушении катера на реке Дунай в Будапеште, передает телеканал M1.

В настоящее время в больнице находится один пострадавший, у него сломано ребро.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 мая в Венгрии в результате столкновения двух судов погибли семь человек, все они граждане Южной Кореи. Еще семь человек спаслись, пропавшим без вести числится 21 пассажир.

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Происшествия на воде
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