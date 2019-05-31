Трагедия на Дунае: задержан капитан теплохода, гражданин Украины

Будапешт, , 10:27 — REGNUM Полиция Венгрии задержала капитана речного теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося с туристическим катером на Дунае вечером 29 мая. Это 64-летний гражданин Украины, пишет газета Der Bild.

Задержание капитана было произведено после допроса. Полиция запросила ордер на его арест. На имеющихся в сети видеокадрах видно, что теплоход толкает более мелкое судно и продолжает движение без замедления. Пассажирский катер ушел под воду всего за семь секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, в столкновении двух судов погибли семь человек, все они граждане Южной Кореи. Пропавшим без вести числится 21 пассажир.

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