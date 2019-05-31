Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

Луга, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM В городе Луга произошла трагедия: в одноименной реке 30 мая утонул шестилетний мальчик. Идет проверка, после которой может быть возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, днем в минувший четверг двое мальчиков, 6 и 12 лет, пришли на берег реки в ста метрах от пешеходного навесного моста в районе улицы Красной Артиллерии. Здесь находится «дикий» пляж.

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Видимых признаков насильственной смерти на теле утонувшего ребенка не обнаружено.

Процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки всех обстоятельств произошедшего и судебно-медицинского исследования.

Добавим, что это уже второй случай гибели детей в водоёмах за последние дни в Петербургском регионе. В городе Колпино (Санкт-Петербург) 25 мая в водоеме у дома № 41 по улице Загородной было обнаружено тело девятилетнего мальчика с признаками утопления.

Как выяснилось, погибший и его десятилетний брат решили искупаться в реке Ижора. Один из детей утонул, второй был доставлен в больницу с переохлаждением.

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