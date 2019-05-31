Пятница, 31 Мая 2019 года
10:17:43 МСК

В ЛНР обнаружили тайник с оружием

Происшествия

Оружие отправили на экспертизу

Луганск, 31 мая 2019, 10:17 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, заявили 30 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры ЛНР.

«В тайнике были обнаружены: автомат Калашникова калибра 5,45 мм, более тысячи патронов различного калибра, ручной противотанковый гранатомёт и ручная граната», — сказано в сообщении.

Оружие отправлено на экспертизу, правоохранители устанавливают владельца арсенала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР полицейские изъяли пять гранатомётов, шесть автоматов Калашникова, мины, гранаты и патроны. Оружие нашли в гараже у жителя города Мостки.

Читайте также: В Донбассе найден тайник с автоматами и гранатомётами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить