В ЛНР обнаружили тайник с оружием

Луганск, , 10:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ЛНР нашли в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, заявили 30 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры ЛНР.

«В тайнике были обнаружены: автомат Калашникова калибра 5,45 мм, более тысячи патронов различного калибра, ручной противотанковый гранатомёт и ручная граната», — сказано в сообщении.

Оружие отправлено на экспертизу, правоохранители устанавливают владельца арсенала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольной Украине территории ЛНР полицейские изъяли пять гранатомётов, шесть автоматов Калашникова, мины, гранаты и патроны. Оружие нашли в гараже у жителя города Мостки.

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