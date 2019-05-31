В Малайзии прошла антитеррористическая операция

Куала-Лумпур, , 10:14 — REGNUM Сотрудники антитеррористического отдела Малайзии задержали трех боевиков, подозреваемых в террористической деятельности, включая одного жителя Индонезии, в ходе антитеррористической операции, проводимой в трех штатах страны, сообщает Sindonews.

Генеральный инспектор полиции Абдул Хамид Бадор заявил, что антитеррористический отдел задержал одного жителя Малайзии, одного жителя Индонезии и одного жителя Бангладеш.

«42-летний житель Малайзии собирался отправится в Египет, чтобы присоединиться к синайской террористической ячейке, а затем добраться до Сирии. 20-летний житель Индонезии подозревается в причастности к планированию взрывов на Филиппинах. Третий подозреваемый, житель Бангладеш подозревается в производстве усовершенствованных взрывных устройств», — пояснил Абдул Хамид Бадор, не раскрывая личностей подозреваемых.

Напомним, антитеррористическая операция проходила с 17 по 30 мая 2019 года в малайзийских штатах Селангор, Кедах и Сабах.