Пятница, 31 Мая 2019 года
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Шесть человек погибли во время беспорядков в эквадорской тюрьме

Происшествия

Сотрудники полиции держат ситуацию под контролем

Гуаякиль, Эквадор, 31 мая 2019, 09:59 — REGNUM  В Эквадоре в результате беспорядков в одной из тюрем города Гуаякил погибли по меньшей мере шесть заключенных, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

«По последним данным, в результате беспорядков погибли шесть заключенных, еще один пострадал», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, беспорядки начались утром 30 мая. В настоящее время сотрудники полиции держат ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате беспорядков тюрьме в Гватемале погибли семь человек, еще 17 получили ранения. Причиной беспорядков послужила ссора между двумя заключенными.

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Происшествия в местах лишения свободы
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