Шесть человек погибли во время беспорядков в эквадорской тюрьме

Гуаякиль, Эквадор, , 09:59 — REGNUM В Эквадоре в результате беспорядков в одной из тюрем города Гуаякил погибли по меньшей мере шесть заключенных, сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

«По последним данным, в результате беспорядков погибли шесть заключенных, еще один пострадал», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, беспорядки начались утром 30 мая. В настоящее время сотрудники полиции держат ситуацию под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате беспорядков тюрьме в Гватемале погибли семь человек, еще 17 получили ранения. Причиной беспорядков послужила ссора между двумя заключенными.

Читайте также: Семь человек погибли в перестрелке в гватемальской тюрьме