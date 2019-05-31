Самолет «Победы» экстренно приземлился в Волгограде

Волгоград, , 09:57 — REGNUM Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда лайнер лоукостера «Победа», следовавший из Екатеринбурга в Сочи. Об этом сообщает волгоградский портал V1.ru.

Экипаж запросил посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Из Екатеринбурга самолет, по данным онлайн-табло, вылетел в 6:04 (4:04 мск), а его прибытие в Сочи ожидалось в 07:20 (совпадает с мск).

Лайнер сел в аэропорту «Гумрак» в 7:24 (6:24 мск), прибывшие на борт медики оказали пассажиру помощь. От госпитализации он отказался. Самолет продолжил путь и успешно приземлился в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая подобные инциденты произошли в Москве и Норильске. В «Шереметьево» из-за неисправности в системе пожаротушения вернулся лайнер Airbus A-320, вылетевший в Грозный. В Норильске из-за плохого самочувствия пассажира сел самолет, следовавший из Москвы в Якутск.

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