Пятница, 31 Мая 2019 года
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Минимум трое туристов погибли во время отдыха на берегу Рейна

Происшествия

Среди погибших девочка дошкольного возраста

Оффенбург, Германия, 31 мая 2019, 09:55 — REGNUM  Праздничный пикник на германо-французской границе на берегу Рейна обернулся трагедией для группы туристов из Германии и Румынии. Три человека погибли в происшествии на воде, четырехлетняя девочка пропала без вести, пишет газета Der Bild.

30 мая семеро туристов отмечали День отца на берегу Рейна в Оффенбурге. Двое мужчин 27 и 29 лет и две девочки дошкольного возраста отправились кататься на резиновой лодке. Лодка перевернулась, трое свидетелей бросились на помощь пострадавшим, один из них утонул.

На место происшествия вылетели три вертолета с 40 немецкими и французскими спасателями. Но спасти удалось только одного из пассажиров лодки, пострадавший находится с серьезным ранением в госпитале. Одна из девочек скончалась в больнице Фрайбурга, другая объявлена пропавшей без вести. 29-летний мужчина был найден в водах мертвым.

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Происшествия на воде
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