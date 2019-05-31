Пятница, 31 Мая 2019 года
10:08:05 МСК

Самолет, летевший рейсом Екатеринбург — Сочи, вынужденно сел в Волгограде

Происшествия

Один из пассажиров почувствовал себя плохо

Самолет, летевший рейсом Екатеринбург — Сочи, вынужденно сел в Волгограде
confused_me
Самолет

Волгоград, 31 мая 2019, 09:50 — REGNUM  Пассажирский Boeing-747 АК «Победа», летевший рейсом из Екатеринбурга в Сочи, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда утром 31 мая.

Как сообщил портал v1.ru, пилот самолета запросил посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В 07:24 борт приземлился в Волгограде, где пассажира встретили врачи скорой. После осмотра и оказания помощи пассажир заявил, что ему стало лучше и он может продолжить путешествие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», следовавший из Антальи в Уфу, из-за недомогания одного из пассажиров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить