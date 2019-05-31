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На западе Танзании ученик ослеп от школьных побоев — СМИ

Происшествия

В нанесении увечий подозревают учителя

Сумбаванга, Танзания, 31 мая 2019, 09:42 — REGNUM  Ученик третьего класса старшей школы Кате в области Руква столкнулся с проблемами со зрением после того, как учитель ударил его палкой по глазам, передает газета Nipashe.

По подозрению в причастности к нанесению тяжкого вреда 17-летнему Николаусу Квимба полиция области Руква задержала учителя школы Кате Питера Силамбу.

Начальник полиции области Руква Матиас Ньянге сообщил, что инцидент произошел 21 мая в 8:30 утра. По предварительным данным, ударами палкой учитель наказывал опоздавших школьников.

«Когда он бил других опоздавших, я лежал на полу, затем учитель ударил меня два раза, когда он хотел ударить меня в третий раз, я повернулся и решил посмотреть на него, третий удар он нанес по моим глазам, я резко потерял зрение и до сих пор ничего не вижу», — рассказал ученик журналистам, которые пришли к нему в больницу.

Мать пострадавшего сообщила, что семья не намерена заводить уголовное дело в отношении учителя. Взамен она хочет, чтобы учитель принял активное участие в помощи с лечением ее сына, а также оказания ему поддержки при возвращении в школу.

Медсестра сообщила, что состояние больного улучшается.

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