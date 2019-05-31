В одесском аэропорту обнаружили канал утечки информации

Одесса, Украина, , 09:34 — REGNUM Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области обнаружили канал утечки информации в аэропорту Одессы, заявили 30 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что сотрудники фирмы, которые должны обеспечивать программирование и обслуживание техники, на самом деле могли записывать всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что частные лица имели несанкционированный доступ к более 50 информационным устройствам в различных зонах аэропорта, включая таможенную зону, кабинеты пограничников, кассы, бухгалтерии, зал официальных делегаций.

В данный момент следователи проверяют информацию об утечке и торговле частными данными из Одесского аэропорта.

Напомним, во время президентской избирательной кампании на Украине сотрудников СБУ уличили в установке прослушивающего оборудования на крыше здания, где был расположен офис будущего президента Украины Владимира Зеленского.

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