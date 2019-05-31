Крушение SSJ-100 полностью зафиксировано: «Аэрофлоту» придётся отвечать

Москва, , 09:31 — REGNUM Полный отчет МАК по катастрофе SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево» будет опубликован 5 июня. Поэтому формально сейчас озвучено только мнение ведущего эксперта МАК Владимира Кофмана, который сказал, что «все уже ясно» и были «грубые приземления». Но это была, может быть, единственная катастрофа в истории авиации, которая была полностью задокументирована как на многочисленных видео, так и черными ящиками самолета, а ещё есть показания экипажа и пассажиров, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Любой человек может увидеть в интернете, что самолет садился уверенно, но потом было два подскока, которые привели к разрушению конструкции и пожару. При таких ошибках пилотирования любой, даже полностью исправный самолет будет разрушен. Значит, «Аэрофлоту» надо готовиться все же объяснять, как ведется подготовка экипажей, пилотирующих SSJ-100.

«Гибель 41 человека не может остаться без определения и наказания виновных, и хотя потребуются многочисленные технические и иные экспертизы, всем важно знать, что выводы уже делаются и безопасность полетов авиакомпанией обеспечивается в тройном, в двадцатикратном размере», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) назвали предварительные причины катастрофы самолёта SSJ-100. При этом в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что заключения о причинах катастрофы недопустимы, пока следствие по делу не завершено.

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