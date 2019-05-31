Пятница, 31 Мая 2019 года
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Двое израильтян подверглись нападению в Восточном Иерусалиме

Происшествия

Граждане получили ножевые ранения

Иерусалим, 31 мая 2019, 09:18 — REGNUM  В результате нападения в Восточном Иерусалиме пострадали два гражданина Израиля, сообщает 31 мая Al Arabia.

Два человека подверглись нападению, получив ножевые ранения. Один из пострадавших с тяжелыми ранами доставлен в госпиталь. По информации сотрудников правопорядка, нападавший задержан. Подробности инцидента и личность подозреваемого пока не разглашаются.

Напомним, в Восточном Иерусалиме за последнее время увеличилось число нападений палестинских радикалов на граждан Израиля. Причиной тому являются нерешенные противоречия, связанные с оккупированными территориями, а также перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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