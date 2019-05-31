В Бурятии опровергли слухи о смерти ребёнка, пострадавшего в ЧП с батутом

Улан-Удэ, , 09:13 — REGNUM В министерстве здравоохранения Бурятии опровергли распространяющиеся в соцсетях слухи о смерти одного из детей, пострадавших 30 мая на батуте. Напомним, всего после инцидента было госпитализировано пять детей.

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«В отделении реанимации и интенсивной терапии продолжают получать лечение четыре ребенка. Девочка 4 лет находится в крайне тяжелом состоянии, вчера вечером ей сделали операцию по извлечению костных обломков. Мальчик 7 лет находится в тяжелом состоянии, обследование продолжается. С учетом перелома состояние нестабильное, поэтому требуется дообследование», — отметил министр Дамбинима Самбуев.

Ещё две девочки остаются в реанимации. Одна из них с переломом предплечья и ушибом головного мозга находится в интенсивной терапии, вторая — с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга.

«Состояние девочки, которая находится в травматологическом отделении, мы сегодня оцениваем как средней степени тяжести», — добавил министр.

По его словам, объёмы лечения согласованы с Минздравом России, а также с главным внештатным нейрохирургом России. Кроме того, врачи консультируются с представителями института имени Бурденко.

Выяснилось также, что к вечеру 30 мая в больницу обратились родители ещё одного пострадавшего в происшествии — четырехлетнего мальчика с ушибом. Однако после обследования они были отправлены на амбулаторное лечение.

В администрации города, тем временем, на заседании межведомственной рабочей группы озвучили сумму компенсации пострадавшим. Как пишет с мероприятия «Восток-Телеинформ», всего на эти цели выделяется 2 миллиона рублей, по 400 тысяч рублей на ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло днем 30 мая — надувной батут вместе с находящимися на нём детьми был поднят порывом ветра в воздух на несколько метров и брошен на тротуар. В следственном управлении СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Пока известно, что аттракцион был закреплён недостаточно крепко — веревками к трем из шести опор. Опорами выступали автомобильные покрышки.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал происшествие чрезвычайным и недопустимым, случившимся из-за неправильной эксплуатации батута. Он также поручил дополнительно проверить все парки отдыха и аттракционы по всей республике.

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