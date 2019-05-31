В ДТП с участием полицейских в Северной Осетии погибли люди

Владикавказ, , 08:53 — REGNUM В Ардонском районе Северной Осетии 30 мая произошло ДТП. Столкнулись две автомашины «Волга-3110» и «Лада-Приора». В результате столкновения есть пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инфидент произошел около 18:00 на третьем километре автодороги Кирово — Коста. Пострадавшие доставлены в ЦРБ города Беслан. Их состояние не уточняется. По данным ряда СМИ, в одном из автомобилей находились двое сотрудников полиции.

«В Ардонском районе произошло ДТП с участием двух сотрудников полиции. Есть пострадавшие, насчет погибших уточняется», — пишет ТАСС сообщили в ведомстве.

«В результате аварии погибла пассажирка «Приоры» — сотрудник Ардонского РОВД Диана Д., на которую пришелся основной удар. Водитель «Лады» получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — пишет «Основа».

По данным портала, автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, «превратился в груду металлолома». Серьезные повреждения получил и «ГАЗ-3102».

В МВД республики комментариев по данному происшествию пока нет.