В Приморье зафиксирован первый в этом сезоне случай энцефалита

Владивосток, , 08:55 — REGNUM Первый в этом сезоне случай заражения человека клещевым энцефалитом зафиксирован в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации канала ОТВ, житель дальневосточной столицы отправился в Ольгинский район для сбора березового сока, где и снял с себя инфицированного клеща. Исследования насекомого подтвердили наличие у него вируса клещевого энцефалита.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Приморья, к настоящему времени на экспресс-исследования поступило более полутора тысяч клещей.

Опасен не только клещевой энцефалит, большую опасность для здоровья человека представляет боррелиоз, который также переносится клещами. В настоящее время выявлено шесть случаев заражения боррелиозом в разных районах Приморья. Считается, что клещ может быть носителем сразу двух этих опасных заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, глобальное потепление ведет к распространению инфекционных заболеваний в Арктической зоне. Об этом на Международном арктическом научном саммите рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев.

«Когда идет потепление — растет число мошки, которая активизирует распространение различных заболеваний, в том числе, туляремию. Появляется все больше территорий таяния вечной мерзлоты, которая служила местом захоронения «сибиреязвенных» животных. Таяние приводит к увеличению риска распространения сибирской язвы. Последняя вспышка была на Ямале, когда заболели 36 человек и 1 ребенок погиб», — рассказал он.