Во Владимирской области в ДТП погибли три человека

Владимир, , 08:48 — REGNUM Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 30 мая, на 7 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Chevrolet Lacetti, который не справился с управлением.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Читайте также: В Перми столкнулись два автобуса: в больнице пять человек