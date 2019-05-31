Пятница, 31 Мая 2019 года
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Во Владимирской области в ДТП погибли три человека

Происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб

Владимир, 31 мая 2019, 08:48 — REGNUM  Во Владимирской области столкнулись два транспортных средства — Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2115. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 30 мая, на 7 км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще двое пострадали.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Chevrolet Lacetti, который не справился с управлением.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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Дорожно-транспортные происшествия
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