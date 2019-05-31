Украинские пограничники нашли у поляка детали от танка

Черновцы, Украина, , 08:43 — REGNUM В Черновицкой области пограничники изъяли у гражданина Польши детали от бронетехники, которые он пытался вывезти в Румынию, заявили 30 мая в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Черновицкой области.

«Сотрудники Черновицкой таможни ГФС предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины частей бронированного корпуса танка, танковых гнёзд для пулеметных дисков, люков танковых, зубчатой основы поворота башни, листов танковой брони и др. Указанные предметы пытался вывезти 47-летний поляк, направлявшийся с Украины в Болгарию по частным делам через пункт пропуска «Порубное — Сирет», — сказано в сообщении.

Детали нашли в грузовом отделении автомобиля. Они были упакованы в мешки и картонные коробки и находились под личными вещами.

В ГФС отметили, что часть предметов подпадает не только под закон о контрабанде, до и под закон «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года на границе с Польшей пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти с Украины гаубицу.

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