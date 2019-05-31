Серия терактов в иракском Киркуке: есть погибшие

Киркук, Ирак, , 08:45 — REGNUM В результате взрыва в иракской провинции Киркук погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает 31 мая Anadolu Ajansi.

В общей сложности в нефтеносной провинции произошло шесть взрывов, помимо погибших, еще 15 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается необходимая помощь. Два взрывных устройства удалось обезвредить.

Ответственность за преступление не взяла ни одна преступная группировка, однако, по мнению властей, организаторами теракта стали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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