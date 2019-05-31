В Перми столкнулись два автобуса: в больнице пять человек

Пермь, , 08:33 — REGNUM В Перми ранним утром 31 мая на остановке Таврическая произошла авария с участием двух автобусов. В результате пострадали шесть человек. Об этом на своей странице в соцсети сообщиларуководитель информационно-аналитического управления администрации города Наталья Шушпанова.

Инцидент случился около 06:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус маршрута № 37 врезался в автобус, следовавший по маршруту № 36. По предварительным данным, водителю стало плохо и он не справился с управлением. Один из комментаторов уточнил, что сначала транспортное средство «въехало в стену магазина».

В результате ДТП пострадали оба водителя и кондуктора, а также два пассажира. В больницу доставлены пять человек, один пассажир от госпитализации отказался.

По словам Шушпановой, департаменту дорог и транспорта поручено провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа. Проверка уже началась: с перевозчиков потребовали объяснительные, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы. Все данные передадут правоохранительным органам.