Пятница, 31 Мая 2019 года
08:33:33 МСК

В Перми столкнулись два автобуса: в больнице пять человек

Происшествия

Водителю пассажирского автобуса, который работал на маршруте № 37, стало плохо

Пермь, 31 мая 2019, 08:33 — REGNUM  В Перми ранним утром 31 мая на остановке Таврическая произошла авария с участием двух автобусов. В результате пострадали шесть человек. Об этом на своей странице в соцсети сообщиларуководитель информационно-аналитического управления администрации города Наталья Шушпанова.

Инцидент случился около 06:00 по местному времени (04:00 мск). Автобус маршрута № 37 врезался в автобус, следовавший по маршруту № 36. По предварительным данным, водителю стало плохо и он не справился с управлением. Один из комментаторов уточнил, что сначала транспортное средство «въехало в стену магазина».

В результате ДТП пострадали оба водителя и кондуктора, а также два пассажира. В больницу доставлены пять человек, один пассажир от госпитализации отказался.

По словам Шушпановой, департаменту дорог и транспорта поручено провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа. Проверка уже началась: с перевозчиков потребовали объяснительные, через диспетчерскую службу проверяется скорость движения маршрутов, у перевозчиков также будут запрошены видеоматериалы. Все данные передадут правоохранительным органам.

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Дорожно-транспортные происшествия
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