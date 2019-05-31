При взрыве на границе Колумбии и Венесуэлы пострадали 12 человек — СМИ

Кукута, Колумбия, , 08:41 — REGNUM В результате взрыва гранаты на границе Колумбии и Венесуэлы получили ранения 12 человек. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что теракт произошёл в районе моста Симона Боливара, который соединяет колумбийский город Кукута и венесуэльский штат Тачира. По данным полиции Кукуты, двое мужчин на мотоцикле бросили взрывное устройство в район обменных пунктов в секторе Ла Парада. После чего попытались скрыться. Однако вскоре их задержала полиция.

Раненые, среди которых были несовершеннолетние, были доставлены в медицинский центр Кукуты, а также в университетскую больницу Erasmo Meoz.

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