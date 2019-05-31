Крупную партию бивней мамонта пытались вывезти из России за границу

Смоленск, , 08:06 — REGNUM Злоумышленники пытались вывезти из России бивни мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД, попытка незаконного вывоза палеонтологического материала была пресечена сотрудниками подразделения ГИБДД УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением ФСБ России.

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Уточняется, что грузовик с контрабандой, который направлял в Белоруссию, был остановлен на автодороге Москва — Минск. Всего было обнаружено и изъято более 60 мешков с бивнями мамонта. По предварительной информации палеонтологические материалы были добыты в Якутии.

При себе у водителя не оказалось разрешительных документов Министерства культуры РФ на вывоз культурных ценностей. Груз изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу.

«Согласно заключению, два бивня мамонта и три их фрагмента представляют особую культурную ценность, примерная стоимость которых превышает 650 тысяч рублей. В отношении них правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Следователи возбудили уголовное дело о контрабанде по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Организаторы преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года попытку контрабанды бивней мамонта таможенники пресекли на границе Китая с Россией. Запрещённый товар находился в грузовой фуре, которая въехала в КНР с российской территории через контрольно-пропускной пункт Хулинь. Всего было изъято 156 бивней мамонта, два бивня слона, 1276 рогов антилопы, 406 клыков моржей, 70 медвежьих зубов, 226 бивней нарвалов. В общей сложности стоимость конфискованного товара оценивается почти в 15,8 млн долларов.