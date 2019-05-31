Сотрудники «Почты России» на Камчатке обворовывали пенсионеров

Петропавловск-Камчатский, , 07:14 — REGNUM На Камчатке сотрудников «Почты России» подозревают в присвоении денег пенсионеров. Следствие полагает, что почтовики присваивали социальные выплаты, предназначенные старикам. Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сотруднице «Почты России» вменяют в вину присвоение денег и растрату по предварительному сговору, совершенные группой лиц в особо крупном размере. Также сотрудница почты подозревается в подделке документов, дающих определенные права, с целью их использования.

По данным СК РФ по Камчатскому краю, в период с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года сотрудница почты, являясь почтальоном отделения почтовой связи, вступила в сговор с начальником почтового отделения. Она получала в кассе деньги, предназначенные для выплат пенсий, пособий, других социальных выплат для малоимущих жителей края, и похищала их. Для этого почтальон в сговоре с начальницей разработали целую схему.

Подписи пенсионеров и малоимущих — получателей пособий в платежных документах подделывались. Когда же встревоженные пенсионеры или малоимущие обращались в почтовое отделение за разъяснениями, пособия им выплачивали за счет других граждан. Когда же крайний в цепочке гражданин приходил на почту и начинал требовать деньги, их ему выплачивали за счет средств «Почты России».

Но долго такая цепочка, конечно, действовать не могла. Наступил момент, когда в региональное управление «Почты России» стали поступать массовые жалобы пенсионеров и малоимущих граждан, заявлявшие о том, что они перестали получать пенсии и пособия. СК РФ по Камчатскому краю приступил к проверке, потом было возбуждено уголовное дело. С момента возбуждения дела пострадавшим от действий мошенниц уже выплачено 970 тыс. рублей. Общий же ущерб, причиненный «Почте России», составил более 2,5 млн рублей.

Почтальон в содеянном созналась, заключив со следствием соглашение, а вот её начальница вину полностью отрицает, в отношении неё расследование еще продолжается.

В ходе расследования следователи опросили более 50 камчатских пенсионеров и малоимущих граждан. Дело в отношении почтальона направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года «Почта России» на Камчатке оскандалилась — один из местных жителей снял видео, где была запечатлена погрузка посылок жителей полуострова. Их просто бросали в трюм, причем с большого расстояния. Люди были возмущены тем, что сотрудники почты не берегут посылки. Почтовики сообщили, что в посылках не было бьющихся предметов.