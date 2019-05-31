В Югре застройщика судят за хищение у дольщиков 170 млн рублей

Нефтеюганск, Югра, , 07:03 — REGNUM В Югре перед судом предстанет бывший руководитель ООО «Артель» за хищении денежных средств дольщиков строительства жилья. Следствие считает, что он присвоил деньги 91 человека, которые инвестировали в строительство жилого дома в Нефтеюганске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ХМАО.

По версии следствия, в результате неправомерных действий обвиняемого участникам долевого строительства причинён ущерб в размере более 170 млн рублей. Часть похищенных денег в сумме свыше 50 млн рублей бывший руководитель ООО «Артель» перечислил на банковские счета юридических лиц, обладающих признаками фиктивности. Тем самым легализовал финансы, добытые преступным путём.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере»).

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