Ошибка экипажа привела к гибели десятка моряков на судне в китайском Циндао

Циндао, Китай, , 05:10 — REGNUM Операционная ошибка команды привела к смертельному отравлению людей ан грузовом судне на востоке Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Десять человек погибли и еще 19 были госпитализированы в результате утечки двуокиси углерода на грузовом судне в порту Лунянь города Вэйшань провинции Шаньдун на востоке Китая на прошедшей неделе.

Один из руководителей следственной группы Чжан Пэнфэй сообщил, что один из членов экипажа записывал показатели в помещении, где находились баки с газом. Персонал по случайности повернул клапан резервуара, что привело к утечке диоксида углерода в системы корабля.

Пытаясь сдержать утечку, члены экипажа по ошибке повернули клапан нагнетания давления, что привело к тому, что газ открыл клапаны других резервуаров с диоксидом углерода, а также главный клапан между отсеком и кабиной судна. Огромное количество газа попала в жилые помещения, отравив членов экипажа, которые занимались ремонтом судна.

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