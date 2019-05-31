Пятница, 31 Мая 2019 года
05:08:20 МСК

Мужчина попытатлся ограбить кафе с леденцом в Италии

Происшествия

Однако был задержан полицией

Рим, 31 мая 2019, 05:08 — REGNUM  Полиция итальянского Рима задержала 32-летнего мужчину, угрожавшего продавцу магазина леденцом с целью ограбления. Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления.

Сообщается, что иностранец явился в кафе-мороженое на севере Рима и попытался открыть кассу, воспользовавшись тем, что продавщица отлучилась. Когда же работница кафе обнаружила попытку вскрыть кассу, она закричала на злоумышленника. Он в ответ достал леденец на палочке и начал ей угрожать.

Сначала вид леденца поверг продавщицу в замешательство, однако чуть позже она заметила, что на конце палочки была большая игла. Грабитель понял, что заблокировал кассу неправильным нажатием кнопок и попытался скрыться с места происшествия. Его успели задержать полицейские.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кражи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить