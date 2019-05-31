Осуждённый экс-заместитель мэра из Башкирии выплатил ущерб бюджету

Нефтекамск, Башкирия, , 04:32 — REGNUM Бывший первый заместитель главы администрации Нефтекамска (Башкирия), который ранее приговором суда признан виновным в двух преступлениях, включая превышение должностных полномочий, выплатил ущерб, причинённый бюджету его действиями. Иск на сумму свыше 1,5 млн рублей подала прокуратура Нефтекамска, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Напомним, бывшего чиновника Шамиля Х. ранее признали виновным в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана, причинившее особо крупный ущерб»). Он в конце декабря 2018 года был приговорён к четырём годам лишения свободы, три из которых с испытательным сроком, но с учётом имеющихся госнаград, возраста свыше 60 лет, наличия прочих личных обстоятельств его включили в число амнистированных.

Следователи установили, что пять лет назад, занимая руководящую должность, госслужащий незаконно передал в аренду более 7 тыс. кв. м земли строительной компании для возведения жилого комплекса. Сделка с муниципалитетом и комитетом по управлению собственностью минземимущества Башкирии согласована не была. Более года компания использовала участок безвозмездно, так как ведомство, осуществляющее сбор арендных платежей, о договоре уведомлено не было. Ущерб от незаконных действий превысил 1,5 млн рублей.

Участок после возбуждения уголовного дела вернули муниципалитету, а ущерб прокуратура попыталась взыскать через суд, но экс-чиновник возместил его добровольно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации столицы Калмыкии — города Элисты. Дело в отношении Окона Нохашкиева возбуждено по факту превышения должностных полномочий. Отстраненного сити-менеджера Элисты объявили в розыск.

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